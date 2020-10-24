Гаджиев о неудачной игре Мозеса с «Химками»: уровень мотивации был ниже, чем у Идову

Известный тренер Гаджи Гаджиев объяснил неудачную игру новичка «Спартака» Виктора Мозеса в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (3:2).

«Возможно, Мозес просто не успел прийти в себя после перелёта. С «Химками» он вышел с корабля на бал, чтобы как можно скорее сыграться с партнёрами, не растерять своих качеств за время вынужденной паузы. В «Спартаке» планомерно готовят Виктора. Но понятно, что в игре с «Химками» его уровень мотивации был ниже, чем у партнёра по сборной Нигерии Идову. Брайан выиграл у него практически все единоборства», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гаджиев рассказал, что мешает Кокорину заиграть в «Спартаке».