«Локомотив» потерпел поражение от «Ротора» в РПЛ, Миранчук не забил пенальти

Московский «Локомотив» уступил волгоградскому «Ротору» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на 19-й минуте — Фламарион Жовину Филью не реализовал пенальти, но успешно добил мяч в ворота. В середине первого тайма Дмитрий Рыбчинский сравнял счёт. На 57-й минуте Андрес Понсе забил победный мяч для волгоградцев.

На 83-й минуте хавбек хозяев Антон Миранчук не реализовал пенальти. А в компенсированное время железнодорожники остались в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка.

«Ротор» одержал первую победу в сезоне, набрал шесть очков и поднялся на 14-ю строчку. «Локомотив» с 21 очком в активе находится на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.