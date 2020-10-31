Примитивная игра в атаке и проблемы с высоким прессингом: как «Спартак» уступил дома «Ростову» в матче РПЛ

Лидер турнирной таблицы РПЛ «Спартак» в матче 13-го тура национального первенства дома потерпел поражение с минимальным счётом от «Ростова». Единственный мяч в середине первого тайма забил Павел Мамаев. Красно-белые же практически не угрожали чужим воротам и нанесли всего два удара в створ. Подопечные Доменико Тедеско не справлялись с высоким прессингом соперника и под давлением с трудом начинали собственные атаки.

Принципиальный матч для Карпина

Лидирующий в турнирной таблице РПЛ «Спартак» сразу после встречи с «Краснодаром» на прошлой неделе ждало противостояние с другой командой с юга России — «Ростовом». Матч стал даже более принципиальным, чем предыдущий.

Во многом это было связано с фигурой Валерия Карпина. Он отдал «Спартаку» девять лет: четыре — в качестве футболиста и пять — в роли главного тренера и генерального директора. В 2014-м специалист покинул клуб, а Леонид Федун вслед назвал его «сбитым лётчиком».

Неудивительно, что после этого Карпин по-особенному настраивал подопечных на красно-белых. Так, в прошлом году «Ростов» на «Открытие Арене» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

Правда, по сравнению с тем матчем в составе жёлто-синих произошли серьёзные изменения, ведь летом команду покинул целый ряд лидеров, среди которых все авторы голов того вечера: Бактийор Зайнутдинов, Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков, а также Элдор Шомуродов.

Небольшим плюсом для «Ростова» стала отмена красной карточки Романа Ерёменко, которую он получил в игре с «Химками». А вот Матиас Норманн так и не успел восстановиться от травмы и в заявку не попал.

Зато с первых минут вышел на поле Павел Мамаев. Таким образом болельщики получили возможность посмотреть на его противостояние с Александром Кокориным. Но нападающий остался в запасе.

В остальном состав «Спартака» практически полностью повторял ростер на игру с «Краснодаром». Разве что место дисквалифицированного за перебор карточек Павла Маслова занял Илья Кутепов.

Дисквалификацию заработал и Доменико Тедеско. В Краснодаре он получил четвёртый «горчичник» в текущем сезоне РПЛ и матч с «Ростовом» вынужден был наблюдать с трибуны, давая указания помощникам по телефону.

Гол Мамаева

Первый тайм получился для «Спартака» откровенно неудачным. «Ростов» начал игру активнее, а также с первых минут обозначил, как именно собирается не позволять лидеру начинать фирменные быстрые атаки через фланги.

Гости буквально подавили соперника высоким прессингом, демонстрируя хороший уровень физической готовности и невероятную самоотдачу. При этом на левом краю атаки действовал Дмитрий Полоз, а на правом — Ерёменко. В центре же не позволял защитникам спокойно выполнять первые передачи новичок команды Понтус Альмквист.

Как результат у «Спартака» в первые 45 минут не получалось практически ничего. До забитого жёлто-синими гола они никак не могли наладить контроль над мячом, а после завладели инициативой, но не имели шансов пройти эшелонированную оборону ростовчан. Чаще всего красно-белые искали пасом Виктора Мозеса на правом фланге, которому противостоял молодой и неопытный Николай Поярков. Но последнего успешно страховал смещающийся из центра Данил Глебов. Айртон же на левом краю был практически незаметен.

А на 26-й минуте «Ростов» вовсе неожиданно открыл счёт. Мозес позволил выполнить подачу с левого фланга Пояркову. Георгий Джикия оказался первым на мяче, но подправил его прямо на Ерёменко, который из правого угла штрафной выполнил прострел на линию вратарской Мамаеву. Павел в касание пробил под опорную ногу Александру Максименко, который сыграл не лучшим образом. Сплоховал и Самуэль Жиго, не успевший накрыть передачу на Мамаева.

При этом данный удар в створ остался единственным в матче для «Ростова». «Спартак» также отметился лишь одним и неопасным выстрелом. После подачи углового Эсекьель Понсе отправил снаряд в руки Сергею Песьякову. Он же чуть раньше головой пробил чуть выше перекладины.

Спорное удаление Хаджикадунича

Неудивительно, что сразу после перерыва Тедеско решился на замену. Вместо абсолютно инертного Зелимхана Бакаева, отметившегося лишь жёлтой карточкой, на поле вышел восстановившийся от травмы Александр Соболев. Он составил пару форвардов с Понсе, а Джордан Ларссон опустился ниже на позицию десятки.

С выходом мощного фактурного форварда «Спартак» усилил давление на ворота соперника, а сам Соболев принялся довольно успешно цепляться за мяч. Однако в целом «Ростов» продолжал действовать на своей половине поля максимально внимательно, не допуская разрывов между линиями.

Моменты у ворот Сергея Песьякова если и возникали, то крайне редко. Например, тот же Соболев, буквально продравшись мимо оппонента, из-за предела штрафной пробил в дальний нижний угол, но немного не попал в створ.

Тедеско, пытаясь что-то изменить, вскоре бросил в бой и Кокорина, который заменил Понсе, но не помогло и это. Вероятно, «Ростов» так бы и довёл дело до спокойной победы, если бы не крайне спорное удаление Денниса Хаджикадунича на 75-й минуте.

Швед на левом фланге в борьбе за мяч с Соболевым едва задел оппонента по ноге, однако тот упал на газон с криком боли. Судья Виталий Мешков поверил нападающему и показал шведу вторую жёлтую карточку.

Оставшись без основного центрального защитника, ростовчане на некоторое время поддались панике. Так, Ларссон получил отличную возможность забить из пределов штрафной, но пробил практически в руки Песьякову.

Однако Карпин своевременно отреагировал на удаление подопечного заменами и изменением тактической схемы. Он бросил в бой Дениса Терентьева, Хайтама Алеесами и Владимира Обухова и перешёл на схему с тремя центральными защитниками.

Тедеско же, напротив, ушёл от этой расстановки, заменив Кутепова на Андрея Ещенко. А вместо Мозеса на поле вышел Остон Урунов. Впрочем, последний всего через несколько минут вернулся на скамейку из-за повреждения.

«Спартак» перешёл на игру в навал, но особенных дивидендов из неё извлечь не смог. Футболисты красно-белых, если и выигрывали борьбу в чужой штрафной, то уступали подбор. По сути, хозяевам так и не удалось создать ни одного опасного момента у ворот Сергея Песьякова. Мало того, за всю игру они нанесли лишь два удара в створ.

Так подопечные Тедеско, показав абсолютно блеклую игру, потерпели первое поражение в РПЛ более чем за месяц и рискуют лишиться лидерства. «Ростов» же обыграл «Спартак» на «Открытие-Арене» во второй раз подряд.