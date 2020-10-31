«Спартак» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ
- РИА Новости
В составе «Спартака» с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Лукас Айртон, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал, Виктор Мозес, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.
У гостей в старте выйдут Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков, Павел Мамаев, Роман Ерёменко, Данил Глебов, Деннис Хаджикадунич, Кэнто Хашимото, Понтус Алмквист и Дмитрий Полоз.
Встреча состоится 31 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в16:30.
Ранее «Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» в стиле сериала «Очень странные дела».