«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» в стиле сериала «Очень странные дела»
Видео анонса опубликовано в Twitter-аккаунте «Спартака». Ролик выполнен в стиле известного сериала «Очень странные дела».
«Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хеллоуин», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Встреча состоится 31 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА.
Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хэллоуин 🤔#СпартакРостов 🎃 pic.twitter.com/5LtSS7bj8E— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 31, 2020