«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» в стиле сериала «Очень странные дела»

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Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал оригинальное превью к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» в стиле сериала «Очень странные дела»

Видео анонса опубликовано в Twitter-аккаунте «Спартака». Ролик выполнен в стиле известного сериала «Очень странные дела».

«Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хеллоуин», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Встреча состоится 31 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА.

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