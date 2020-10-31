«Спартак» анонсировал матч с «Ростовом» в стиле сериала «Очень странные дела»

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал оригинальное превью к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Видео анонса опубликовано в Twitter-аккаунте «Спартака». Ролик выполнен в стиле известного сериала «Очень странные дела».

«Очень странные дела творятся! Второй год подряд играем с «Ростовом» в Хеллоуин», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

Встреча состоится 31 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА.