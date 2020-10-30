РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА

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В матчах 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА произошли замены судей.
РФС сообщил о замене судей в матчах «Спартак» — «Ростов» и «Ротор» — ЦСКА
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в связи с сомнительными результатами тестов на коронавирус вместо Алексея Стипиди в качестве ассистента судьи VAR на матче между «Спартаком» и «Ростовом» будет работать Игорь Демешко.

По той же причине на матч между «Ротором» и ЦСКА в качестве ассистента вместо Андрея Гурбанова назначен Дмитрий Березнев.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится 31 октября в Москве.

Игра «Ротор» — ЦСКА пройдёт 1 ноября в Волгограде.

Ранее защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал выход команды на первое место в турнирной таблице РПЛ.

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