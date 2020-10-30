Айртон: «Спартак» занимает промежуточное первое место, впереди ещё много работы

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Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал выход клуба на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Айртон: «Спартак» занимает промежуточное первое место, впереди ещё много работы
  • © Акканут Айртона Лукаса
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«В чём причины лидерства? Мы много работаем над собой, над своей игрой. Считаю, что именно упорный труд и терпение приносят результат. Но это ещё только промежуточное первое место, впереди много труда. Что касается упрощённого графика из-за отсутствия еврокубков, меня, наоборот, расстраивает, что «Спартак» в этом сезоне остался без Европы. Очевидно, что прошлый чемпионат получился для нас не очень хорошим. Но считаю, что мы сейчас движемся в правильном направлении. Впереди ещё много матчей, но «Спартак» заслуживает того, чтобы биться за титулы», — цитирует Айртона «Спорт-Экспресс».

После 12 туров РПЛ «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея 27 очков и опережая на два очка идущего вторым ЦСКА.

Ранее Червиченко заявил, что верит в способность «Спартака» победить «Ростов» без помощи судей.

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