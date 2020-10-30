Червиченко верит в способность «Спартака» победить «Ростов» без помощи судей

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ростовом» в чемпионате России.
Червиченко верит в способность «Спартака» победить «Ростов» без помощи судей
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Игру обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. На скамейке москвичей не будет присутствовать их наставник Доменико Тедеско, дисквалифицированный за перебор жёлтых карточек. 29 октября было принято решение об отмене дисквалификации ростовчанину Роману Ерёменко.

«Ростов» — наиболее пострадавший от судейских ошибок коллектив. А в пользу «Спартака» люди со свистком, напротив, чаще всего принимают странные решения. Я считаю, что красно-белые способны победить «Ростов» и без судейства в свою пользу. Я бы сказал, что судьи оказывают москвичам медвежью услугу. В целом команда заслуженно лидирует и действительно играет лучше всех в этом сезоне. Им помогать — только дискредитировать успехи. Если, конечно, сам клуб не решил подстраховаться», — цитируют Червиченко «Известия».

Ранее сообщалось, что юморист Михаил Грушевский поделился мнением о матче ЦСКА, за который он болеет, с загребским «Динамо» в Лиге Европы.

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