Ветеран ЦСКА уверен, что Эджуке можно будет перепродать за хорошие деньги

Известный в прошлом футболист ЦСКА, а ныне тренер Александр Гришин высказал своё мнение о форварде армейцев Чидере Эджуке.

Нигериец в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы имел несколько возможностей забил, но не использовал свои шансы. Игра в Москве в итоге завершилась без голов.

«У Эджуке огромный потенциал. Да, пока у него есть проблемы с реализацией, но если бы их не было, то он бы поехал играть в Англию или Испанию, а не в РПЛ. С ним ещё нужно поработать над рядом технических элементов, но в перспективе нигериец способен вырасти в сильного форварда. Думаю, его можно будет перепродать с хорошей прибылью», — приводят слова Гришина «Известия».

Ранее сообщалось, что игрок загребского «Динамо» Ловро Майер подвёл итоги матча с ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.