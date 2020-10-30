Ветеран ЦСКА уверен, что Эджуке можно будет перепродать за хорошие деньги

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Известный в прошлом футболист ЦСКА, а ныне тренер Александр Гришин высказал своё мнение о форварде армейцев Чидере Эджуке.
Ветеран ЦСКА уверен, что Эджуке можно будет перепродать за хорошие деньги
  • © REUTERS/Alexander Nemenov

Нигериец в матче с загребским «Динамо» в Лиге Европы имел несколько возможностей забил, но не использовал свои шансы. Игра в Москве в итоге завершилась без голов.

«У Эджуке огромный потенциал. Да, пока у него есть проблемы с реализацией, но если бы их не было, то он бы поехал играть в Англию или Испанию, а не в РПЛ. С ним ещё нужно поработать над рядом технических элементов, но в перспективе нигериец способен вырасти в сильного форварда. Думаю, его можно будет перепродать с хорошей прибылью», — приводят слова Гришина «Известия».

Ранее сообщалось, что игрок загребского «Динамо» Ловро Майер подвёл итоги матча с ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы.

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