«Зенит» победил «Химки» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Зениту» принесли голы Андрея Мостового и Александра Ерохина, отличившихся на 18-й и 78-й минутах с передач Магомеда Оздоева и Юрия Жиркова.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Владимир Дядюн забил с передачи Брайана Идову, однако после просмотра VAR арбитр встречи отменил взятие ворот.

«Зенит», набрав 27 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая набравший 27 очков московский «Спартак» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Химки» с 9 очками — на 14-м месте.

Ранее появилась информация, что Артём Дзюба пропустил матч с «Химками» из-за травмы.