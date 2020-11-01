«Зенит» победил «Химки» в матче РПЛ

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» победил «Химки» в матче РПЛ
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Зениту» принесли голы Андрея Мостового и Александра Ерохина, отличившихся на 18-й и 78-й минутах с передач Магомеда Оздоева и Юрия Жиркова.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Владимир Дядюн забил с передачи Брайана Идову, однако после просмотра VAR арбитр встречи отменил взятие ворот.

«Зенит», набрав 27 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая набравший 27 очков московский «Спартак» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Химки» с 9 очками — на 14-м месте.

Ранее появилась информация, что Артём Дзюба пропустил матч с «Химками» из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить