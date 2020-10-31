«Рубин» на своём поле обыграл «Арсенал» в 13-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе команды из столицы Татарстана отличились Карл Старфельт (20-я минута), Джордже Деспотович (22) и Солтмурад Бакаев (53). У гостей единственный мяч забил Кирилл Панченко (83).
Подопечные Леонида Слуцкого набрали 21 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с 12 очками находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» интересуется футболистом «Рубина» Хвичей Кварацхелией.