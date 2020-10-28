СМИ: Дортмундская «Боруссия» интересуется футболистом «Рубина» Кварацхелией

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов дортмундского футбольного клуба «Боруссия».

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что за хавбеком следили и до этого, но теперь клуб уже изучает возможность его покупки.

«Во-первых, нужен будет авторизованный агент, который со стороны клуба будет работать с его российским представителем. Во-вторых, «Боруссия» должна продать игрока, чтобы приобрести Хвичу. Маловероятно, что стороны подойдут к вопросу перехода зимой. Однако консультации проходят уже больше месяца», — заявил источник.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. На его счету 40 матчей за команду, в которых он забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее агент Тимур Лепсая сообщил, что «Севилья» интересовалась Кварацхелией.