Агент сообщил, что «Севилья» интересовалась футболистом «Рубина» Кварацхелией
- РИА Новости
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По его мнению, Кварацхелия является самым талантливым игроком не только в Грузии, но и в России.
«Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет, я не знаю. Но мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги», — сказал Лепсая в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».
Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. На его счету 40 матчей за команду, в которых он забил пять мячей и отдал девять результативных передач.
Ранее Леонид Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом».