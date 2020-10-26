Агент сообщил, что «Севилья» интересовалась футболистом «Рубина» Кварацхелией

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Агент Тимур Лепсая рассказал об интересе испанского футбольного клуба «Севилья» к полузащитнику казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии.
Агент сообщил, что «Севилья» интересовалась футболистом «Рубина» Кварацхелией
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

По его мнению, Кварацхелия является самым талантливым игроком не только в Грузии, но и в России.

«Интерес к нему проявляла испанская «Севилья». Я со своей стороны дал Хвиче лестную характеристику. Что там дальше будет, я не знаю. Но мне кажется, если Грузия выйдет на крупный турнир, то летом «Рубин» продаст его за хорошие деньги», — сказал Лепсая в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года.  На его счету 40 матчей за команду, в которых он забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Леонид Слуцкий назвал закономерной победу «Рубина» над «Зенитом».

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