Неудачи в ЛЧ и проблемы с игрой: почему матч с «Химками» может стать последним для Семака во главе «Зенита» в РПЛ

Уже на следующей неделе Сергей Семак рискует покинуть пост главного тренера «Зенита». Команда неудачно начала выступление в Лиге чемпионов и серьёзно осложнила себе задачу по выходу из группы, а в чемпионате России потеряла статус лидера, пропустив вперёд «Спартак» и ЦСКА. Почему руководство санкт-петербургского клуба может отправить Семака в отставку — в материале RT.

К матчу 13-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» подходит в не самом хорошем настроении. Подопечные Сергея Семака потерпели три поражения подряд во всех турнирах впервые с 2018 года, потеряли лидерство в национальном первенстве, а в Лиге чемпионов расположились на последнем, четвёртом месте в группе. Поэтому неудивительно, что в СМИ всё чаще говорят о возможной отставке главного тренера коллектива, а также обсуждают возможных кандидатов на этот пост.

В целом претензии к Семаку можно назвать вполне обоснованными. «Зенит» обладает самым дорогостоящим составом в РПЛ, а в Лиге чемпионов занимает далеко не последнее место по этому показателю. По информации Transfermarkt, суммарная стоимость игроков санкт-петербургского клуба оценивается в €180,3 млн, что на €36,1 млн больше, чем рыночная цена футболистов соперника по группе — «Брюгге». Тем не менее подопечные Филиппа Клемана уже успели не только обыграть сине-бело-голубых в гостях, но и отобрать очки у «Лацио» на своём поле, существенно усложнив команде из России задачу по выходу в весенний этап еврокубков.

При этом неудовлетворительные результаты и отсутствие очков в последних матчах — далеко не единственные претензии к Семаку. Ещё по ходу прошлого сезона «Зенит» упрекали за не самый яркий и красочный футбол, несмотря на наличие в составе ряда высококлассных исполнителей. Коллектив действовал слишком прямолинейно, в основном полагаясь на забросы на Артёма Дзюбу, и напрочь забывал о комбинационной игре. Особенно хорошо это было заметно в неудачных встречах. Так, в ходе домашнего матча с «Уфой» в 21-м туре петербуржцы установили новый рекорд РПЛ, исполнив 55 навесов в штрафную, но так и не смогли взломать оборону оппонента. Итог — безголевая ничья.

Но если в РПЛ «Зенит» пусть и действовал без выдумки, но всё же первым номером, в Лиге чемпионов всё складывалось иначе. В решающих встречах сине-бело-голубые прижимались к своим воротам и играли фактически на отбой, не помышляя о контрдействиях. Год назад это стоило им не только путёвки в плей-офф турнира, но и места в 1/16 финала Лиги Европы. В заключительном, шестом матче группового этапа с «Бенфикой» коллектив Семака забыл об атаке и был за это наказан. Результатом стали поражение со счётом 0:3 и огромная разница по ключевым статистическим показателям. Так, гости владели мячом всего 39% времени и нанесли в пять раз меньше ударов по воротам (3:15).

Именно после того фиаско поползли первые слухи о возможной отставке Семака. Наставника обвиняли в несовременном стиле игры команды и неумении на равных соперничать с не самыми мастеровитыми оппонентами из Европы. Ведь та же «Бенфика» в преддверии прошлого сезона рассталась с рядом ведущих исполнителей и находилась в стадии перестройки.

Многие полагали, что за год Семак сможет извлечь опыт из неудачного выступления в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов и добиться прогресса, но на этот раз старт выдался куда более неудачным. Год назад после двух матчей «Зенит» имел в своём активе четыре очка и лидировал в группе, а на этот раз пока не набрал ни одного.

Безусловно, Семака нельзя винить во всех бедах петербургского клуба. Многие проблемы коллектива напрямую связаны с работой менеджмента, а также обусловлены рядом непредвиденных обстоятельств. Например, тренер не виноват, что в Лиге чемпионов пока так и не сыграл приобретённый специально под этот турнир Малком, а купленного у «Спортинга» Вендела приходится встраивать в схему уже по ходу сезона. Также не он ответственен за то, что травму получил Сердар Азмун, а ключевой игрок Артём Дзюба оказался физически и морально истощён. Виной тому плотный график, а также максимальная нагрузка в сборной России, где форвард выходил на поле не только в двух играх Лиги наций с Турцией и Венгрией, но и в товарищеской встрече со Швецией.

В те моменты, когда лидеры находятся не в лучшей форме, в команде практически некому взять на себя организацию игры в нападении. Себастьян Дриусси подвержен травмам и не всегда демонстрирует свой максимум, Далер Кузяев пропустил часть сезона и находится не в оптимальной форме, а Александр Ерохин способен приносить максимальную пользу лишь на стандартах. При этом молодым Андрею Мостовому и Даниилу Круговому ещё не хватает опыта, а Алексей Сутормин пока не нашёл себя в коллективе.

Итоги выступления «Зенита» на старте Лиги чемпионов — совокупность целого ряда факторов, но всем прекрасно известно, что в футболе в первую очередь спрашивают с тренера. Руководство клуба не сможет в одночасье собрать новый состав, поэтому с большей охотой согласится на смену наставника. Особенно если перед глазами существуют примеры того, как менее богатые клубы добиваются приличных результатов и смотрятся привлекательнее.

Речь идёт о «Локомотиве» и «Спартаке». Подопечные Марко Николича уже успели впечатлить всех своим выступлением в Лиге чемпионов, где они сначала сыграли вничью с «Зальцбургом», а затем чуть было не отобрали очки у «Баварии». Конечно, необходимо понимать, что мюнхенцы если и не играли вполсилы, то не были предельно мотивированы. Но это не отменяет того факта, что красно-зелёные продемонстрировали не только характер, но и готовность биться с грандами. Что касается команды Доменико Тедеско, то она за год достигла серьёзного прогресса и превратилась из середняка РПЛ в одного из претендентов на титул. И это в отсутствие дорогостоящих трансферов, сравнимых с переходами Малкома (€40 млн) и Вендела (€20,3 млн).

Также по теме Усталость, незаменимость и насыщенный график: в чём причина «голевой засухи» Дзюбы Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» выиграл лишь одно верховое единоборство и ни разу не пробил по...

Не исключено, что успехи двух московских коллективов заставили руководство «Зенита» вспомнить, что в последние годы клуб приглашал на должность главного тренера исключительно иностранных специалистов. Так, с 2002 года в Санкт-Петербурге успели поработать девять разных наставников, причём лишь двое из них были россиянами. Помимо Семака, коллективом около двух месяцев руководил Анатолий Давыдов. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что среди возможных сменщиков тренера «Зенита» называется Маурисио Почеттино.

Несомненно, в приход бывшего наставника «Тоттенхэма» в «Зенит» верится с трудом. Почеттино считается одним из самых перспективных специалистов в мире и наверняка будет ждать приглашения от гранда европейского футбола. Тем не менее исключать такое развитие событий также нельзя. Ранее в Северную столицу уже приезжали наставники с именем, находившиеся в расцвете своей карьеры. Достаточно вспомнить Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша. Первый возглавил сине-бело-голубых после работы в «Роме», а второй — после «Челси» и «Тоттенхэма».

В связи с этим грядущая игра с «Химками» вполне может стать последней для Семака в РПЛ в статусе главного тренера «Зенита». Ведь даже если петербуржцы сумеют взять верх над 14-й командой первенства, уже спустя трое суток их ждёт ключевая встреча с «Лацио» в Лиге чемпионов. В случае очередного поражения они практически лишатся шансов на выход из группы, а их перспективы занять третью строчку станут более чем туманными. В такой ситуации руководство клуба вполне может поддаться импульсу и отправить специалиста в отставку, забыв о кредите доверия.