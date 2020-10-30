Сабитов: «Зениту» надо беречь Семака

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Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака из «Зенита».
Сабитов: «Зениту» надо беречь Семака
  • РИА Новости

«Моё мнение — Семака надо обязательно оставлять. Если взглянем на историю «Зенита» последних лет, то увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, а через год или пару лет ему уже подыскивали замену. Амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с РПЛ, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили. «Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива, помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку — пускай он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим. На мой взгляд, Семак — это идеальный вариант для «Зенита», я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерцев такой же легендой, как Сёмин для «Локомотива», — цитирует Сабитова «Евро-Футбол.Ру».

В настоящее время питерцы имеют серию из трёх поражений подряд во всех турнирах и потеряли лидерство в турнирной таблице чемпионата.

Ранее Селюк выразил мнение, что Почеттино мало что сможет изменить в «Зените».

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