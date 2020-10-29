Селюк считает, что Почеттино мало что сможет изменить в «Зените»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о возможном назначении аргентинского специалиста Маурицио Почеттино на пост главного тренера петербургского клуба «Зенит».

«У нас очень плохая физическая подготовка, нужно больше игр, чтобы футболисты были готовы к такому режиму и графику. Тут дело не в Cергее Семаке — он хороший тренер, но смешно видеть скамейку, где там у него 20 помощников. Мне кажется, они уже сами запутываются, когда тренер говорит своё видение на матч», — приводит слова Селюка Sport24.

Он отметил, что сомневается в том, что Почеттино захочет возглавить «Зенит».

«Потому что у него море предложений от топ-клубов, он не будет думать о том, как тренировать 17 российских футболистов. Да и такой топовый тренер мало что может изменить. В первую очередь в такой ситуации нужно спрашивать с себя. Многие футболисты «Зенита» ходят вальяжные, а надо работать, бегать и выполнять большую черновую работу», — добавил агент.

Поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов стало для «Зенита» третьим в трёх последних играх. Помимо «Боруссии», «Зенит» уступил бельгийскому «Брюгге» в ЛЧ, а также казанскому «Рубину» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В прошлый раз «Зенит» потерпел три поражения в декабре 2018 года.

Ранее Семак высказал мнение о первой с 2018 года трёхматчевой серии поражений команды.