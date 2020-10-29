Семак о трёх поражениях «Зенита» подряд: и победы, и поражения — это часть работы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» высказал мнение о первой с 2018 года трёхматчевой серии поражений команды.

«И победы, и поражения — это часть работы. Что касается сегодняшнего матча — можно было выиграть, но сложно. Что касается матчей с «Брюгге» и «Рубином» — такое бывает; мы играли лучше, но не всегда победы приходят тогда, когда их ждёшь. Нужно набраться терпения и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что серия поражений 2018 года и нынешняя совершенно не похожи.

«Каждый сезон не похож на другой. Тот сезон был после чемпионата мира — были одни проблемы, сейчас — другие. Изменилось многое касаемо лимита и травматизма, который влияет на качество нашей игры. Потеря нескольких игроков, естественно, влияет. Но те, кто выходят на поле, показывают всё, на что способны. В целом, ребята молодцы. Отдали сегодня все силы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые с 2018 года проиграл в трёх матчах подряд.