«Зенит» впервые с 2018 года проиграл в трёх матчах подряд

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел три поражения подряд впервые с 2018 года.
«Зенит» впервые с 2018 года проиграл в трёх матчах подряд
  • Reuters

Поражение от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионом стало для команды Сергея Семака третьим в трёх последних играх. Помимо «Боруссии», Зенит уступил бельгийскому «Брюгге» в ЛЧ, а также казанскому «Рубину» в рамках 12-го тура Российской премьер лиги (РПЛ).

В прошлый раз «Зенит» потерпел три поражения в декабре 2018 года. Тогда петербургский клуб проиграл «Арсеналу» и «Рубину» в РПЛ, а также «Славии» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что по мнению Семака пенальти испортил ход игры «Зенита» с «Боруссией».

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