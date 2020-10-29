Семак считает, что пенальти испортил ход игры «Зенита» с «Боруссией»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от дортмундской «Боруссии» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Можно было играть посмелее, что касается атаки и обороны, то неплохо играли, пенальти был достаточно обидный, после него нужно было что-то менять. Мы знали, насколько качественная атака у «Боруссии», к сожалению, пенальти испортил ход игры, обидно, что проиграли, могли сыграть вничью, на мой взгляд. В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Дзюбы, потом выпустили Мостового, чтобы использовать пространство. Нам нужно было чаше контролировать мяч и более разумно им распоряжаться», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» на выезде проиграл «Боруссии» со счётом 0:2. В третьем туре команда Семака на своём поле примет римский «Лацио».

Ранее сообщалось, что «Брюгге» и «Лацио» сыграли вничью в матче ЛЧ.