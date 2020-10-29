Орлов: идея игры «Зенита» на Дзюбу больше себя не оправдывает

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре форварда и капитана петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Сначала хочу сказать о замене Дзюбы. На мой взгляд, она оправданна. Ведь когда его убрали, «Зенит» прибавил в движении. Игра пошла быстрее. Дзюба уступил во всех единоборствах Матсу Хуммельсу. Нельзя быть таким маломанёвренным! Нападающий должен искать мяч, смещаться на фланги. Надо готовить себя к таким матчам. Артём — профессионал. Должен подумать над этим моментом. В общем, сам факт его замены говорит о многом. Дзюба не выполняет тренерских заданий», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также высказался о роли Дзюбы в тактических действиях команды.

«Идея игры на Дзюбу уже не может жить. Эта ставка себя больше не оправдывает. Слишком медленный, прямолинейный, примитивный футбол... Защитники соперников его легко читают. Поэтому «Зениту» нужны более быстрые исполнители, более непредсказуемые. Нужна скорость. Если Дзюба не будет вписываться в новую модель, его станут и дальше менять, как это произошло в Дортмунде», — добавил комментатор.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Дзюба был заменён в перерыве. Его безголевая серия во всех турнирах за клуб и сборную составляет восемь матчей.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак объяснил замену Дзюбы после первого тайма матча ЛЧ с «Боруссией».