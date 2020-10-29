Петржела раскритиковал Семака за игру «Зенита» в Лиге чемпионов

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербуржцам не удастся выйти из группы в Лиге чемпионов после двух поражений подряд на старте турнира.
Петржела раскритиковал Семака за игру «Зенита» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Будто повторение прошлого года. Снова будет четвёртое место, даже о Лиге Европы уже можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит. Удивительно, почему они так плохо играют. Видимо, чемпионат России стал совсем слаб, раз в Европе ничего не получается. Что касается Семака, то он вряд ли подаст в отставку. Держится за место, ещё бы он сам покинул клуб. Теперь ход за руководством. Хорошей игры в РПЛ недостаточно. Я не удивлюсь, если Семака завтра уволят. Лига чемпионов вновь провалена. Это конец», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

В первых двух турах питерцы уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) и дортмундской «Боруссии».

Ранее дочь Семака пожаловалась на оскорбления в соцсетях после поражения «Зенита» в ЛЧ.

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