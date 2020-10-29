Гол Санчо с пенальти, замена Дзюбы в перерыве и ни одного удара в створ: «Зенит» проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов

«Зенит» на выезде уступил дортмундской «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:2), пропустив два мяча в концовке встречи. Данное поражение стало для петербуржцев третьим подряд во всех турнирах. При этом подопечные Сергея Семака так и не смогли нанести удар в створ ворот соперника. А капитана команды Артёма Дзюбу заменили ещё в перерыве.

Необходимость побеждать

Групповой этап Лиги чемпионов начался для «Зенита» крайне неудачно. В Санкт-Петербурге подопечные Сергея Семака уступили аутсайдеру группы F «Брюгге» (1:2).

Спустя несколько дней сильнейшая команда России потерпела первое домашнее поражение в РПЛ почти за два года, с аналогичным счётом проиграв «Рубину», и опустилась на третье место в турнирной таблице национального первенства.

На фоне последних неудач в СМИ даже появились слухи о возможном увольнении Семака. Якобы, его место может занять Маурисио Почеттино, который смог довести «Тоттенхэм» до финала ЛЧ.

В сложившихся условиях победа сине-бело-голубым была просто необходима. Но и «Боруссия» не имела права вновь терять очки, поскольку в первом туре группового этапа на выезде оказалась слабее «Лацио» — 3:1.

Перед игрой петербуржцы вновь не обошлись потерь. Не успел восстановиться к важному выезду Малком, а главное: ангиной заболел Сердар Азмун. Зато полностью восстановился от повреждения Юрий Жирков.

Семак удивил болельщиков, оставив в запасе Магомеда Оздоева. Зато в основу вновь попал новичок Вендел. Также с первых минут на поле вышел Александр Ерохин, который отмечался голами в последних трёх матчах РПЛ.

Серьёзные кадровые проблемы испытывала и «Боруссия». Пусть Торган Азар и Мануэль Аканджи восстановились от травм, полузащитник Эмре Джан сдал положительный тест на коронавирус. К счастью для команды, анализы остальных футболистов дали отрицательный результат.

В матче с «Зенитом» Люсьен Фавр решил сделать ставку на расстановку 4-2-3-1, в которой в атаке главную роли играло трио Джейдон Санчо — Марко Ройс — Эрлинг Холанд.

«Зенит» в обороне

Игру обе команды начали предельно аккуратно. «Боруссия» чуть больше владела мячом, но не стремилась активно идти вперёд, оголяя собственные тылы. По истечении десяти минут гости даже на некоторое время перехватили инициативу, но этот период продлился недолго.

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Коллектив Фавра вскоре окончательно завладел мячом и принялся плести комбинации у чужой штрафной, хотя и практически без опасных ударов. По большому счёту, атаки хозяев вязли в опорной зоне соперника.

Первый неприятный момент игроки «Дортмунда» создали на 14-й минуте, когда Джованни Рейна с линии штрафной сильным ударом едва не отправил снаряд в ближний угол.

Следующий шанс открыть счёт представился по истечению часа встречи. Далер Кузяев в подкате пытался выбить мяч из под ног соперника, но нарушил правила и получил жёлтую карточку. Исполнить стандарт взялся Марко Ройс, но Михаил Кержаков в красивом прыжке парировал его удар в ближний угол.

«Зенит» же, хотя и оборонялся спокойно и уверенно, практически не переходил центр поля. Контригра у петербуржцев абсолютно не ладилась, а Артём Дзюба вовсе не цеплялся за мяч и продлил безголевую серию до восьми матчей, хотя действовал очень старательно.

Однако на 35-й минуте забить неожиданный мяч гостям едва не помог вратарь оппонента Роман Бюрки. После подачи Дугласа с левого фланга он крайне неудачно сыграл на выходе и позволил Себастьяну Дриусси опередить себя. К сожалению, снаряд от головы аргентинца прошёл выше створа.

В концовке тайма пару моментов создали уже хозяева. Так, Кержаков справился с ударом Ройса с острого угла, а Холанд из опасной позиции не попал в створ.

Обидная концовка

Второй тайм «Зенит» неожиданно начал без Дзюбы, который практически не встречался с мячом. Неизвестно, была ли его замена связана с травмой или продиктована тактическими моментами, но Артём отправился на скамейку, а его место на острие атаки занял Андрей Мостовой.

Однако в целом ход игры не изменился. Скорее наоборот, «Боруссия» окончательно забрала мяч под свой контроль, а гости сели в оборону. Но создание опасных моментов по-прежнему давалось дортмундцам с колоссальным трудом.

Например, сразу после перерыва Ройс пробил в штангу, но судья зафиксировал положение вне игры. Чуть позже Махмуд Дахуд отметился перспективным дальним ударом, но Кержаков с огромным трудом дотянулся до снаряда кончиками пальцев. Голкипер уверенно справился и с выстрелом вышедшего на замену Торгана Азара из угла штрафной.

Семак ближе к финальному свистку также начал производить замены. Опорную зону он укрепил Оздоевым, а левый фланг — Жирковым. При этом отправившийся на скамейку Дриусси получил повреждение запястья.

Казалось, «Зенит» всё же сможет удержать ничейный счёт, даже не пересекая середину поля, но за 13 минут до конца основного времени «Боруссия» заработала обидный пенальти. Караваев в своей штрафной проиграл позицию Азару и рукой потянул его за футболку. Бельгиец тут же упал на газон, а судья указал на «точку». Джейдон Санчо точным ударом не оставил Кержакову никаких шансов.

Тут уже Семак вынужден был идти ва-банк. Вместо опорника Барриоса он выпустил на поле футболиста более атакующей формации Алексея Сутормина. Но никаких дивидендов из этой рокировки петербужцы извлечь не смогли. А в концовке 20-летний Холанд реализовал выход один на один и поставил точку в матче.

Таким образом, «Зенит» потерпел третье подряд поражение во всех соревнованиях и второе — в Лиге чемпионов. С нулём очков сине-бело-голубые замыкают турнирную таблицу группы F. В Дортмунде гости нанесли лишь четыре удара, и ни одного — в створ.