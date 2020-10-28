521 минута без голов, отсутствие альтернативы и плотный график: в чём причина «голевой засухи» Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» выиграл лишь одно верховое единоборство и ни разу не пробил по чужим воротам. Данная встреча стала для него седьмой подряд во всех турнирах без забитых мячей. При этом в октябре нападающий уже вынужден был провести семь игр за 22 дня и в пяти из них провёл на поле все 90 минут. В настоящий момент капитан практически незаменим, как в сборной, так и в клубе, и не имеет возможности для отдыха. О причинах «голевой засухи» 32-летнего форварда — в материале RT.

Семь матчей Дзюбы без голов

Матч с «Рубином» стал для Артёма Дзюбы одним из самых неудачных в текущем сезоне. Он выглядел бледной тенью самого себя и практически не цеплялся за мяч. Как результат, капитан «Зенита» фактически оказался отрезан от команды, что в том числе предопределило первое за почти два года домашнее поражение петербуржцев в РПЛ — 1:2.

Весьма красноречивы и данные статистики. За 90 минут нападающий выиграл у 197-сантиметрового Силвие Бегича и 187-сантиметрового Карла Старфельта всего одно верховое единоборство и не пробил по чужим воротам ни разу, что в нынешнем сезоне случалось с ним уже трижды. В матчах с «Локомотивом» (0:0) и «Динамо» (0:1) Артём также не угрожал чужим воротам, и «Зенит» в итоге не забил ни одного мяча. Огорчить «Рубин» подопечным Сергея Семака удалось после розыгрыша стандартного положения, а форвард в нём сыграл роль футболиста, стянувшего на себя внимание защиты соперника.

Встреча с казанцами стала для Дзюбы уже седьмой подряд без голов. Футболист не забил в четырёх матчах за «Зенит» и трёх — за сборную. Последний на данный момент мяч нападающий записал на свой счёт ещё в конце сентября в игре с аутсайдером премьер-лиги «Уфой», в которой он оформил хет-трик.

А ведь начало сезона получилось для Дзюбы вполне успешным. Он огорчил «Локомотив» в матче за Суперкубок России и забил шесть мячей в девяти стартовых турах РПЛ. Также капитан оформил дубль в составе сборной России в матче Лиги наций с Сербией. Однако затем у футболиста наступила голевая засуха, которая длится уже 521 минуту, не считая компенсированного времени.

Большие нагрузки и возраст

При этом нельзя забывать, что октябрь получился для форварда невероятно тяжёлым месяцем, ведь за 22 дня он вынужден был провести семь игр во всех турнирах. То есть Дзюбе, которому в августе исполнилось 32 года, приходилось выходить на поле в среднем каждые три дня. Это очень большая нагрузка для возрастного спортсмена, особенно при его антропометрии.

Лишь усложнил Артёму жизнь и необычный календарь сборной России, которая всего за шесть дней провела три встречи. Если участие капитана в матчах Лиги наций с Турцией и Венгрией не вызывало вопросов, то выход на поле в товарищеской игре со Швецией даже на тайм удивил.

Станислав Черчесов мог бы дать ведущему футболисту небольшую передышку, и предоставить практику Николаю Комличенко с Александром Соболевым, но он всё же выпустил ветерана на поле. В последующих двух официальных матчах у Дзюбы неизменно не хватало сил на концовку, но Черчесов и в этой ситуации не решался его менять.

По возвращении из сборной в «Зените» капитану всё же предоставили небольшой отдых, и он остался в запасе на встречу 11-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1). Тем не менее на 66-й минуте его всё же бросили в бой сразу после того, как южане сократили отставание в счёте до минимума.

Но даже такая передышка помогла футболисту спустя несколько дней провести неплохой матч Лиги чемпионов с «Брюгге». Провалив первый тайм, как и вся команда, после перерыва Артём смотрелся куда лучше: активно цеплялся за мячи и грамотно подыгрывал партнёрам. А при счёте 1:1 он едва не поразил ворота соперника ударом в упор.

В настоящий момент Дзюба стал заложником собственной значимости как для клуба, так и для сборной, ведь без него невозможно представить себе обе команды. Для Черчесова Артём не только капитан и основной форвард, но и футболист, вокруг которого строится вся игра команды в нападении в отсутствии травмированных Александра Головина и Алексея Миранчука.

После чемпионата мира форвард пропустил лишь два матча национальной дружины, оба — товарищеские и по причине травм (с Чехией и Германий в 2018-м). Например, на решающую встречу Лиги наций прошлого сезона в ноябре 2018-го со Швецией он вышел на поле с не до конца залеченным повреждением и отыграл все 90 минут.

А с ноября 2018-го форвард вовсе не пропустил ни одной игры сборной, минимум проводил на поле тайм (с Швецией). Если же Артёма и меняли, то только в концовках встреч. При этом футболист не становится моложе, и очевидно, выдерживать подобную нагрузку ему всё сложнее.

Нынешний «Зенит» без Дзюбы представить тоже тяжело. У Артёма сложился сыгранный дуэт с Сердаром Азмуном, и кем-либо заменить россиянина в данной паре очень сложно. Так, в прошлом сезоне РПЛ оба забили по 17 мячей и поделили звание лучшего бомбардира лиги. А Артём с 12 голевыми передачами вдобавок стал лучшим ассистентом турнира.

Кроме того, капитан петербуржцев был признан лучшим игроком сезона РПЛ-2019/20 по итогам голосования тренеров и капитанов команд, а также журналистов.

На пути к конфликту с Семаком

Незаменимость Дзюбы для сборной понять можно, поскольку в стране до сих пор нет столь результативных и полезных нападающих. А вот «Зенит», располагающий серьёзными финансовыми ресурсами, вполне мог если не найти капитану замену, то хотя бы усилить атаку.

Однако клуб летом укрепил все линии, кроме нападения. Таким образом, как минимум до зимы Сергею Семаку придётся рассчитывать исключительно на Дзюбу и Азмуна, а потеря одного из них будет оборачиваться для команды серьёзными проблемами. Вот и отсутствие иранца в игре с «Рубином» привело к поражению.

Вместе с этим не совсем понятно, как возрастной капитан отреагировал бы на решение молодого тренера оставить его в запасе. Футболист играет значительную роль в успехах коллектива, которая едва ли не выше, чем роль Семака, и данный ход вряд ли бы вызвал у него положительные эмоции.

Например, в матче со «Спартаком» специалист захотел поменять Дзюбу в концовке, но тот отреагировал на это предельно эмоционально и в результате остался на поле. После финального свистка Семак назвал произошедшее «игровым моментом», однако не исключено, что он и сам не хочет идти с ведущим футболистом на конфликт, учитывая историю взаимоотношений последнего с другими специалистами.

Так или иначе, черпать силы в ближайшее время нападающему неоткуда, поскольку до 16 декабря «Зенит» ждут пять матчей группового этапа Лиги чемпионов и семь — РПЛ. Сборной же в ноябре вновь предстоит провести три встречи за шесть дней. А устающий всё больше Дзюба рискует повторить своё «достижение» двухлетней давности, когда он не забивал на клубном уровне с 25 октября по 20 апреля — почти полгода.