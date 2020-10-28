521 минута без голов, отсутствие альтернативы и плотный график: в чём причина «голевой засухи» Дзюбы

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Борислав Головин
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче 12-го тура РПЛ с «Рубином» выиграл лишь одно верховое единоборство и ни разу не пробил по чужим воротам. Данная встреча стала для него седьмой подряд во всех турнирах без забитых мячей. При этом в октябре нападающий уже вынужден был провести семь игр за 22 дня и в пяти из них провёл на поле все 90 минут. В настоящий момент капитан практически незаменим, как в сборной, так и в клубе, и не имеет возможности для отдыха. О причинах «голевой засухи» 32-летнего форварда — в материале RT.
521 минута без голов, отсутствие альтернативы и плотный график: в чём причина «голевой засухи» Дзюбы
  • Артём Дзюба
  • © Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Семь матчей Дзюбы без голов

Матч с «Рубином» стал для Артёма Дзюбы одним из самых неудачных в текущем сезоне. Он выглядел бледной тенью самого себя и практически не цеплялся за мяч. Как результат, капитан «Зенита» фактически оказался отрезан от команды, что в том числе предопределило первое за почти два года домашнее поражение петербуржцев в РПЛ — 1:2.

Весьма красноречивы и данные статистики. За 90 минут нападающий выиграл у 197-сантиметрового Силвие Бегича и 187-сантиметрового Карла Старфельта всего одно верховое единоборство и не пробил по чужим воротам ни разу, что в нынешнем сезоне случалось с ним уже трижды. В матчах с «Локомотивом» (0:0) и «Динамо» (0:1) Артём также не угрожал чужим воротам, и «Зенит» в итоге не забил ни одного мяча. Огорчить «Рубин» подопечным Сергея Семака удалось после розыгрыша стандартного положения, а форвард в нём сыграл роль футболиста, стянувшего на себя внимание защиты соперника.

Встреча с казанцами стала для Дзюбы уже седьмой подряд без голов. Футболист не забил в четырёх матчах за «Зенит» и трёх — за сборную. Последний на данный момент мяч нападающий записал на свой счёт ещё в конце сентября в игре с аутсайдером премьер-лиги «Уфой», в которой он оформил хет-трик.

А ведь начало сезона получилось для Дзюбы вполне успешным. Он огорчил «Локомотив» в матче за Суперкубок России и забил шесть мячей в девяти стартовых турах РПЛ. Также капитан оформил дубль в составе сборной России в матче Лиги наций с Сербией. Однако затем у футболиста наступила голевая засуха, которая длится уже 521 минуту, не считая компенсированного времени.

Большие нагрузки и возраст

При этом нельзя забывать, что октябрь получился для форварда невероятно тяжёлым месяцем, ведь за 22 дня он вынужден был провести семь игр во всех турнирах. То есть Дзюбе, которому в августе исполнилось 32 года, приходилось выходить на поле в среднем каждые три дня. Это очень большая нагрузка для возрастного спортсмена, особенно при его антропометрии.

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Лишь усложнил Артёму жизнь и необычный календарь сборной России, которая всего за шесть дней провела три встречи. Если участие капитана в матчах Лиги наций с Турцией и Венгрией не вызывало вопросов, то выход на поле в товарищеской игре со Швецией даже на тайм удивил.

Станислав Черчесов мог бы дать ведущему футболисту небольшую передышку, и предоставить практику Николаю Комличенко с Александром Соболевым, но он всё же выпустил ветерана на поле. В последующих двух официальных матчах у Дзюбы неизменно не хватало сил на концовку, но Черчесов и в этой ситуации не решался его менять.

По возвращении из сборной в «Зените» капитану всё же предоставили небольшой отдых, и он остался в запасе на встречу 11-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1). Тем не менее на 66-й минуте его всё же бросили в бой сразу после того, как южане сократили отставание в счёте до минимума.

Но даже такая передышка помогла футболисту спустя несколько дней провести неплохой матч Лиги чемпионов с «Брюгге». Провалив первый тайм, как и вся команда, после перерыва Артём смотрелся куда лучше: активно цеплялся за мячи и грамотно подыгрывал партнёрам. А при счёте 1:1 он едва не поразил ворота соперника ударом в упор.

В настоящий момент Дзюба стал заложником собственной значимости как для клуба, так и для сборной, ведь без него невозможно представить себе обе команды. Для Черчесова Артём не только капитан и основной форвард, но и футболист, вокруг которого строится вся игра команды в нападении в отсутствии травмированных Александра Головина и Алексея Миранчука.

После чемпионата мира форвард пропустил лишь два матча национальной дружины, оба — товарищеские и по причине травм (с Чехией и Германий в 2018-м). Например, на решающую встречу Лиги наций прошлого сезона в ноябре 2018-го со Швецией он вышел на поле с не до конца залеченным повреждением и отыграл все 90 минут.

А с ноября 2018-го форвард вовсе не пропустил ни одной игры сборной, минимум проводил на поле тайм (с Швецией). Если же Артёма и меняли, то только в концовках встреч. При этом футболист не становится моложе, и очевидно, выдерживать подобную нагрузку ему всё сложнее.

Нынешний «Зенит» без Дзюбы представить тоже тяжело. У Артёма сложился сыгранный дуэт с Сердаром Азмуном, и кем-либо заменить россиянина в данной паре очень сложно. Так, в прошлом сезоне РПЛ оба забили по 17 мячей и поделили звание лучшего бомбардира лиги. А Артём с 12 голевыми передачами вдобавок стал лучшим ассистентом турнира.

Кроме того, капитан петербуржцев был признан лучшим игроком сезона РПЛ-2019/20 по итогам голосования тренеров и капитанов команд, а также журналистов.

На пути к конфликту с Семаком

Незаменимость Дзюбы для сборной понять можно, поскольку в стране до сих пор нет столь результативных и полезных нападающих. А вот «Зенит», располагающий серьёзными финансовыми ресурсами, вполне мог если не найти капитану замену, то хотя бы усилить атаку.

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Однако клуб летом укрепил все линии, кроме нападения. Таким образом, как минимум до зимы Сергею Семаку придётся рассчитывать исключительно на Дзюбу и Азмуна, а потеря одного из них будет оборачиваться для команды серьёзными проблемами. Вот и отсутствие иранца в игре с «Рубином» привело к поражению.

Вместе с этим не совсем понятно, как возрастной капитан отреагировал бы на решение молодого тренера оставить его в запасе. Футболист играет значительную роль в успехах коллектива, которая едва ли не выше, чем роль Семака, и данный ход вряд ли бы вызвал у него положительные эмоции.

Например, в матче со «Спартаком» специалист захотел поменять Дзюбу в концовке, но тот отреагировал на это предельно эмоционально и в результате остался на поле. После финального свистка Семак назвал произошедшее «игровым моментом», однако не исключено, что он и сам не хочет идти с ведущим футболистом на конфликт, учитывая историю взаимоотношений последнего с другими специалистами.

Так или иначе, черпать силы в ближайшее время нападающему неоткуда, поскольку до 16 декабря «Зенит» ждут пять матчей группового этапа Лиги чемпионов и семь — РПЛ. Сборной же в ноябре вновь предстоит провести три встречи за шесть дней. А устающий всё больше Дзюба рискует повторить своё «достижение» двухлетней давности, когда он не забивал на клубном уровне с 25 октября по 20 апреля — почти полгода.

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