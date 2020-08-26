«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ — 2020/21, проиграв «Динамо»
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Матч, проходивший на «ВТБ Арене» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету Тони Шуньича, отличившегося в концовке первого тайма.
Во втором тайме арбитр встречи удалил с поля футболиста «Динамо» Дмитрия Скопинцева и игрока «Зенита» Вильмара Барриоса.
Петербургский клуб потерпел первое поражение в сезоне, однако сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет 10 очков после пяти туров и занимает пятое место.
Ранее сообщалось, что мяч Хасимото помог «Ростову» одержать победу над «Уралом» в матче РПЛ.