«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ — 2020/21, проиграв «Динамо»

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В матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» обыграло лидера чемпионата, петербургский «Зенит».
«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ — 2020/21, проиграв «Динамо»
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Матч, проходивший на «ВТБ Арене» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Тони Шуньича, отличившегося в концовке первого тайма.

Во втором тайме арбитр встречи удалил с поля футболиста «Динамо» Дмитрия Скопинцева и игрока «Зенита» Вильмара Барриоса.

Петербургский клуб потерпел первое поражение в сезоне, однако сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет 10 очков после пяти туров и занимает пятое место.

Ранее сообщалось, что мяч Хасимото помог «Ростову» одержать победу над «Уралом» в матче РПЛ.

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