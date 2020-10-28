СМИ: «Зенит» готов платить Почеттино около €10 млн в год

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» готов платить около €10 млн в год аргентинскому специалисту Маурисио Почеттино, если он согласится возглавить команду.
СМИ: «Зенит» готов платить Почеттино около €10 млн в год
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщает Don Balon, Почеттино не торопится с ответом, так как для него деньги не являются приоритетом. Отмечается, что он хочет попасть в клуб с амбициозным проектом, так как у него есть желание пополнить коллекцию своих наград.

Помимо «Зенита», в услугах Почеттино заинтересованы английские «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также испанский «Реал». 

Последним местом работы Почеттино был «Тоттенхэм». Он был уволен из лондонского клуба зимой 2019 года. Вместе с «Тоттенхэмом» аргентинский специалист дошёл до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где проиграл «Ливерпулю» (0:2).

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Ранее Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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