Аршавин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Зенита» Семака

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера команды.

«Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича. Кому это выгодно? Не знаю. Видимо, после предыдущей неудачи в Лиге чемпионов хотелось в этом сезоне выйти в весну, а после поражения от «Брюгге» это будет ещё труднее, чем после жеребьёвки. Плюс неожиданное поражение от «Рубина» даёт почву для таких слухов», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Семак возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 2018 года. Под его руководством коллектив дважды выиграл Российскую премьер-лигу, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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