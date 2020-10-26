Аршавин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Зенита» Семака

Короткая ссылка
Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодёжного футбола петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слухи о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера команды.
Аршавин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Зенита» Семака
  • РИА Новости

«Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича. Кому это выгодно? Не знаю. Видимо, после предыдущей неудачи в Лиге чемпионов хотелось в этом сезоне выйти в весну, а после поражения от «Брюгге» это будет ещё труднее, чем после жеребьёвки. Плюс неожиданное поражение от «Рубина» даёт почву для таких слухов», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Семак возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 2018 года. Под его руководством коллектив дважды выиграл Российскую премьер-лигу, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

«Зенит» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Кроме того, сине-бело-голубые уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2) в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. 

Ранее Фабио Капелло оценил вероятность назначения бывшего главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить