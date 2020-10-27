Семак: Малком и Азмун не смогут нам помочь в матче с «Боруссией»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых проблемах своей команды накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией».
Семак: Малком и Азмун не смогут нам помочь в матче с «Боруссией»
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Малком и Азмун не смогут нам помочь. Малком прибыл в Германию, чтобы пройти консультацию по своей травме. У Азмуна не коронавирус. Травма Малкома не имеет никакого отношения к прошлогодней. Надеемся, через две недели он вернется. Жирков пропустил какое-то время. Последние два дня он работал с командой. Посмотрим, сколько он сможет сыграть», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится 28 октября в Дортмунде и начнётся в 23:00 мск.

Ранее Фавр назвал «Зенит» опасной командой.

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