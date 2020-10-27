Фавр: «Зенит» — опасная команда

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился своими ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с петербургским «Зенитом».
Фавр: «Зенит» — опасная команда
  • Reuters

«Зенит» — опасная команда. С «Брюгге» они создали очень много опасных моментов и должны были побеждать. Дзюба — серьёзный нападающий, очень высокий, у него хорошие габариты. И он очень проворный перед воротами соперника. У них есть и другие опасные игроки. Центральные полузащитники очень быстры. Они забегают в чужую штрафную, создают моменты. Нам придётся применять прессинг, грамотно строить игру и контролировать мяч. А в нужный момент рисковать и выбегать вперёд. Надо играть очень грамотно», — сказал Фавр на пресс-конференции.

Матч «Боруссия» — «Зенит» состоится 28 октября в Дортмунде и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Ранее Аршавин ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера «Зенита» Семака.

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