Бышовец резко высказался о результатах российских команд в футбольных еврокубках

Бывший главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец высказал мнение о результатах российских клубов в нынешних розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Я думаю, что странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата. Возможно, только можно сделать скидку «Краснодару», целостность игры которого сохраняется и в еврокубках. Также выделю ЦСКА, хоть они выступают лишь в Лиге Европы. У них тоже чувствуется поставленная игра, несмотря на ряд объективных проблем, таких как игра Виктора Васина и внедрение новичков в командные построения», — приводит слова Бышовца ТНВ.

«Зенит» и «Локомотив» потерпели по два поражения на старте группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» проиграл один матч ЛЧ, а ещё один завершил вничью. ЦСКА пока провёл одну игру в Лиге Европы, сыграв вничью. Второй матч армейцев запланирован на 29 октября.

Ранее УЕФА прокомментировал отказ игроков «Краснодара» вставать на колено в матче ЛЧ с «Челси».