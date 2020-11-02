Сёмин назвал правильным решением вызов Алексея Миранчука в сборную России на ноябрьские матчи
- © Официальная страница «Аталанты»
«Алексею нужна игровая практика, думаю, он её получит. Вижу в этом только плюсы и для игрока, и для сборной. Всё совершенно правильно и направлено на то, чтобы футболист играл», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
25-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После того он на поле ещё не появлялся. За сборную России хавбек не играл из-за травмы, пропустив сентябрьский и октябрьский сборы.
Ранее сообщалось, что владелец «Сочи» прокомментировал вызов Антона Заболотного в сборную России по футболу.