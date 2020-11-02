Владелец «Сочи» прокомментировал вызов Заболотного в сборную России по футболу

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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вызов форварда команды Антона Заболотного в сборную России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
Владелец «Сочи» прокомментировал вызов Заболотного в сборную России по футболу
  • РИА Новости

«Я всегда говорил Антону, что он многое может! Ему просто нужно было отпустить ситуацию и перезагрузить самого себя. Я очень рад его вызову в сборную. Антон ещё себя проявит», — приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

Заболотный дебютировал за сборную России ещё в октябре 2017 года. В общей сложности в его активе три гола в 11 матчах за национальную команду.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи.

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