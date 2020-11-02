Черчесов о вызове Алексея Миранчука: для него это тоже будет психологическая подпитка

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вызов полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в расположение национальной команды на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.

«На тот сбор не вызвали из-за травмы, сейчас он не играет. Но важно, чтобы игрок приехал в сборную, пообщаемся, чтобы потом выстраивать отношения. Посмотрим, в какую сторону произошли изменения после перехода. Для него это тоже будет психологическая подпитка, когда он приедет в Россию, окунётся в знакомую атмосферу. Но естественно, вызываем, чтобы он помог на поле», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

25-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После этого он на поле ещё не появлялся. За сборную России хавбек не играл из-за травмы, пропустив сентябрьский и октябрьский сборы.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Черчесов объяснил вызов игроков молодёжной сборной в основную национальную команду на ноябрьские матчи.