Три хет-трика за 36 дней и 17 голов в 15 матчах: как подвиги Сергеева помогли «Крыльям Советов» возглавить ФНЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал главным действующим лицом ФНЛ в первой половине нынешнего сезона. В 15 матчах за волжан он забил 17 мячей и более чем вдвое оторвался от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров. Благодаря стараниям 25-летнего форварда самарская команда смогла подняться с десятого места в турнирной таблице на первое и превратилась в одного из фаворитов на повышение в классе.

Самарские «Крылья Советов» в прошлом сезоне вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ), но уже вовсю стремятся обратно. Подопечные Игоря Осинькина возглавили турнирную таблицу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) после 18 туров. Самый весомый вклад в промежуточный успех команды внёс нападающий Иван Сергеев — в 15 матчах за самарский клуб он забил уже 17 мячей и оформил три хет-трика.

Пока что лидерство «Крыльев» в первом дивизионе чемпионата России довольно зыбкое. Они заработали 39 очков, столько же успел набрать «Нижний Новгород». Но самарцы при этом имеют более впечатляющую статистику забитых и пропущенных мячей. На их счету 40 голов, а пропустили они всего 11 раз. По обоим показателям «Крылья» являются лучшими в ФНЛ.

Недалеко от зоны повышения находятся московское «Торпедо» и «Оренбург». Они проигрывают лидерам всего по два очка. Вполне возможно, что «автозаводцы» располагались бы ещё выше, если бы в начале сезона от них в «Крылья Советов» не ушёл Сергеев, безоговорочно лидирующий теперь в гонке бомбардиров.

Сегодня вечером российский нападающий Иван Сергеев прилетит в Самару. Завтра «Крылья Советов» подпишут с игроком контракт и он присоединится к команде. Предыдущим клубом Ивана было московское «Торпедо», в составе которого он сыграл 64 матча и отметился 35 забитыми мячами. pic.twitter.com/Pu7lxC1Lqk — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 13, 2020

25-летний нападающий подписал контракт с волжанами в середине августа после трёх матчей в составе «Торпедо» в этом сезоне и за два с половиной месяца помог новой команде подняться из середины турнирной таблицы на первое место. Уже в дебютном матче Сергеев отдал результативный пас, который помог разгромить «Чайку» со счётом 3:0, а вскоре и сам стал регулярно забивать. В игре с брянским «Динамо» он сделал свой первый хет-трик, а вскоре повторил это достижение во встречах с «Текстильщиком» и «Шинником».

В октябре Сергеев забивал в каждом матче ФНЛ, в котором принимал участие. Его результативная серия длится уже шесть игр, в которых он стал автором 11 голов. Всего на его счету 17 мячей в последних 12 матчах. При этом Сергеев большую часть мячей забивает с игры, а с пенальти отличался лишь в двух случаях. После его перехода «Крылья Советов» потеряли очки только в четырёх случаях, дважды потерпев поражения и два раза сыграв вничью.

Также при участии Сергеева самарцы стали единственной командой из первого дивизиона, которая смогла преодолеть групповой этап Кубка России и выйти в 1/8 финала. Сам нападающий на этой стадии не забивал, но помогал это делать партнёрам в победных матчах со ставропольским «Динамо» и волгоградским «Ротором».

В гонке бомбардиров между Сергеевым и другими снайперами целая пропасть. Его ближайшим преследователем является Дмитрий Воробьёв из «Волгаря», у которого на счету восемь мячей. Если форвард будет продолжать в том же духе, то скорее всего станет лучшим бомбардиром ФНЛ второй раз подряд.

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В прошлом сезоне он уже разделил лавры самого результативного игрока вместе с партнёром по «Торпедо» Александром Руденко. Они оба забили по 14 мячей. Правда, результативность обоих тогда не помогла москвичам вернуться в РПЛ. Из-за пандемии коронавируса сезон был досрочно закончен и «Торпедо» осталось на четвёртом месте, а стыковые матчи с командами элитного дивизиона не проводились. Летом Сергеев провёл ещё три матча в составе «Торпедо», после чего перешёл в команду, с которой у него будет больше шансов пойти на повышение.

Свой путь в футболе Сергеев начинал в родном Череповце, где поиграл на любительском уровне за «Северсталь» и «Череповец». Однажды тренер помог ему попасть на просмотр в «Строгино», игравшем во втором дивизионе, и с этого момента у нападающего началась профессиональная карьера. Москвичей он представлял на протяжении четырёх лет с перерывом на короткую аренду в латвийскую «Ригу».

В 2017 году Сергеев дебютировал в ФНЛ за «Тамбов», но там у него не сложилось, и в следующем сезоне он снова отправился в аренду, теперь уже в «Торпедо», которое тогда играло в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В этом клубе он уже раскрылся по-настоящему и помог «автозаводцам» сразу пойти на повышение. Всего в составе москвичей Сергеев забил 35 мячей в 64 матчах, пока не перешёл в «Крылья Советов». 1 ноября он должен будет встретиться с бывшей командой уже в рамках первенства ФНЛ.

Стоит отметить, что рекорд результативности для первого дивизиона чемпионата России по футболу составляет 38 мячей. Столько в 2004 году забил Андрей Федьков в составе грозненского «Терека». Чтобы превзойти это достижение, Сергееву нужно ещё 22 раза поразить ворота соперников в оставшихся 24 встречах сезона.