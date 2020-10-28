«Спартак-2» прервал серию из четырёх поражений, сыграв вничью с «Енисеем»

«Спартак-2» сыграл вничью с «Енисеем» в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра завершилась со счётом 1:1. Команды обменялись голами в середине первого тайма: сначала счёт с пенальти открыл спартаковец Виталий Дьяков, затем Николай Марков восстановил паритет. С 35-й минуты хозяева действовали в меньшинстве после удаления Святослава Кожедуба за две подряд жёлтые карточки.

«Спартак-2» прервал проигрышную серию, составившую в итоге четыре матча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Енисею», но вышел в 1/8 финала Кубка России.