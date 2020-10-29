СМИ: 15-летний футболист «Чертаново» Пиняев близок к переходу в «Химки»
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Химки» и «Чертаново» уже проводили консультации по поводу перехода игрока в ходе летнего трансферного окна.
В сезоне-2020/21 15-летний Пиняев провел за «Чертаново» девять матчей, на его счету один забитый мяч и две результативные передачи. Это первый сезон футболиста на взрослом уровне.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется футболистом «Волгаря».