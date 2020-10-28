«Томь» под руководством Кержакова продлила безвыигрышную серию до четырёх матчей

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«Томь» потерпела очередное поражение под руководством Александра Кержакова.
«Томь» под руководством Кержакова продлила безвыигрышную серию до четырёх матчей
  • © РИА Новости / Владимир Песня

В матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) команда уступила в Томске «СКА-Хабаровску» (1:2). Голы в составе гостей провели Никита Безлихотнов и Рамазан Гаджимурадов. У хозяев отличился Даниил Пенчиков.

«Томь» занимает предпоследнее, 21-е место в турнирной таблице, имея десять очков. Её безвыигрышная серия (три поражения и ничья) продлилась до четырёх встреч.

Ранее Валерий Непомнящий рассказал, как «Томь» могла выкупить Артёма Дзюбу у «Спартака» за $1 млн.

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