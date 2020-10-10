Непомнящий рассказал, как «Томь» могла выкупить Дзюбу у «Спартака» за $1 млн
- РИА Новости
По его словам, перед «Томью» всегда стояла задача не вылететь из РПЛ и он хотел создать сильную команду из перспективных игроков, которых клуб брал в аренду.
«В те годы из «Спартака» приходили Фёдор Кудряшов и Андрей Иванов, из «Зенита» — Максим Канунников и Евгений Стариков, из «Рубина» — Евгений Баляйкин. Считал, что вместе они смогут вырасти. Но для этого нужно было выкупать контракты. Да мы и Дзюбу могли приобрести за $1 млн! У него, как и у других, в арендном контракте была прописана опция «с правом выкупа», — цитирует Непомнящего «Команда России».
Он отметил, что он тогда проводил встречи с потенциальными спонсорами и предлагал выкупить контракт Дзюбы, но планы не сбылись.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену Дзюбы в матче со Швецией.