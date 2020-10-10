Непомнящий рассказал, как «Томь» могла выкупить Дзюбу у «Спартака» за $1 млн

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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, как сибирский клуб мог выкупить контракт нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, когда он ещё принадлежал московскому «Спартаку».
Непомнящий рассказал, как «Томь» могла выкупить Дзюбу у «Спартака» за $1 млн
  • РИА Новости

По его словам, перед «Томью» всегда стояла задача не вылететь из РПЛ и он хотел создать сильную команду из перспективных игроков, которых клуб брал в аренду. 

«В те годы из «Спартака» приходили Фёдор Кудряшов и Андрей Иванов, из «Зенита» — Максим Канунников и Евгений Стариков, из «Рубина» — Евгений Баляйкин. Считал, что вместе они смогут вырасти. Но для этого нужно было выкупать контракты. Да мы и Дзюбу могли приобрести за $1 млн! У него, как и у других, в арендном контракте была прописана опция «с правом выкупа», — цитирует Непомнящего «Команда России».

Он отметил, что он тогда проводил встречи с потенциальными спонсорами и предлагал выкупить контракт Дзюбы, но планы не сбылись.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил замену Дзюбы в матче со Швецией.

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