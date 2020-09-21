Лидерство «Оренбурга», проблемы «Торпедо», регресс «Чертанова» и две вспышки COVID-19: чем запомнился старт сезона в ФНЛ

Во втором по силе российском футбольном дивизионе — ФНЛ — пройдена почти четверть дистанции сезона-2020/21. Уверенное лидерство по итогам первых десяти туров удерживает вылетевший из РПЛ «Оренбург». Следом идёт фарм-клуб столичного «Спартака», а «Крылья Советов» делят третье место с «Нижним Новгородом». Ещё один молодёжный проект — «Чертаново» — из недавнего соискателя путёвок в премьер-лигу превратился в аутсайдера и занимает промежуточное 20-е место. Компанию на дне турнирной таблицы ему составляет «Томь», которую в ближайшее время может возглавить Александр Кержаков.

Уверенный старт «Оренбурга»

Зачастую в ФНЛ уже с первых туров выделяется явный фаворит, который ставит перед собой задачу по повышению в классе и уверенно набирает очки. Не стал исключением и текущий сезон. После десяти матчей с отрывом в четыре балла от ближайшего преследователя лидирует вылетевший из РПЛ «Оренбург».

В конце августа спортивный директор клуба Дмитрий Андреев заявил, что перед командой стоит цель выиграть все 42 встречи. Две осечки коллектив, правда, уже допустил, сыграв вничью с «Текстильщиком» и «Акроном».

Не помешала лидеру и неожиданная тренерская рокировка. «Оренбург» начинал сезон под руководством Ильшата Айткулова, затем его сменил Марцел Личка. До приезда в Россию молодой чешский специалист возглавлял лишь брестское «Динамо», но сумел привести команду к первому в истории клуба чемпионству. Несмотря на это, контракт с ним продлён не был. Теперь Личка попробует вернуть «Оренбург» в РПЛ.

В свою очередь, руководство клуба провело грамотную трансферную кампанию и нашло замену покинувшим команду лидерам. Команду пополнили опытные Денис Ткачук, Андрей Козлов и Сергей Бреев. А у «Урала» были арендованы три молодых футболиста: Исламжан Насыров, Артём Мамин и Артём Юсупов.

Перестройка «Крыльев Советов»

Куда сложнее дался старт в ФНЛ другой вылетевшей из РПЛ команде — «Крыльям Советов». Как и «Оренбург», самарцы лишились половины состава, но вдобавок остались без главного тренера Андрея Талалаева, возглавившего «Ахмат». Его место занял экс-наставник «Чертаново» Игорь Осинькин. Вместе с ним из московского коллектива в «Крылья» перебрались сразу семь футболистов. Один из них, Данил Пруцев, спустя месяц перешёл в «Сочи» за €900 тыс. при том, что покупали его самарцы за €300 тыс.

На притирку у Осинькина и новых подопечных ушло шесть туров, в которых самарский клуб набрал всего семь очков. Дальше команда одержала четыре победы подряд с общим счётом 10:0 и в настоящий момент делит третье место с «Нижним Новгородом». Главной звездой команды остаётся Антон Зиньковский, который, несмотря на вылет «Крыльев» из РПЛ, не покинул Самару. В десяти матчах на его счету четыре гола и три результативные передачи.

Повышенная плотность и взлёт новичков

Если первое место задолго до финиша турнира попытается застолбить за собой «Оренбург», то за вторую строчку, а также попадание в зону стыков борьба пойдёт, вероятно, до последних матчей. После десяти туров сложно предсказать, какие команды сумеют окажутся в четвёрке лучших.

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Например, «Торпедо», лидировавшее большую часть предыдущего сезона, стартовало не лучшим образом и первую победу одержало лишь в четвёртом туре. Неудачи привели к новому конфликту между главным тренером Сергеем Игнашевичем и фанатами, однако владелец клуба Роман Авдеев заявил, что специалист останется на своём посту. После этого команда выправила своё положение и сейчас находится в середине турнирной таблицы. А вот «Чертаново», недавно претендовавшее на повышение в классе, после ухода целого ряда лидеров располагается в зоне вылета.

Промежуточную пятую строчку занимает новичок ФНЛ «Велес». Лишь на одно очко от него отстаёт ещё один коллектив, поднявшийся из ПФЛ, — «Алания». Наконец, десятым идёт «Текстильщик», который прошлый сезон завершил в зоне вылета. При этом ивановцев от третьего-четвёртого мест отделяют лишь три очка.

На расстоянии одного-двух баллов от «Текстильщика» расположились «Динамо-Брянск», «Торпедо», «Чайка», «Краснодар-2» и «Енисей». Таким образом, всего пара побед позволяют практически любой команде улучшить своё турнирное положение, ровно, как и пара осечек — значительно ухудшить его.

Второе место «Спартака-2» и новая звезда «Краснодара-2»

А вот на второй строчке, причём с преимуществом в три очка от ближайших преследователей, неожиданно расположился «Спартак-2». В последние годы фарм-клуб красно-белых выступал не слишком удачно и не поднимался в ФНЛ выше 14 места. Тренеры коллектива жаловались на нехватку игроков, а болельщики сетовали на то, что команда не поставляет кадры для основы.

Однако с приходом в «Спартак-2» Романа Пилипчука результаты резко улучшились. В десяти матчах москвичи одержали семь побед при одной ничьей и двух поражениях. Также фарм красно-белых с 18 голами является самой результативной дружиной ФНЛ.

А главное, в составе команды начали вновь появляться молодые звёздочки. Например, 18-летний полузащитник Степан Оганесян в девяти матчах набрал семь баллов за результативность (4 + 3). А 17-летний нападающий Владислав Шитов в дебютной встрече в ФНЛ отметился дублем.

В целом в составе команды в текущем сезоне дебютировали восемь футболистов. Впрочем, костяк коллектива составляют всё же более опытные исполнители: Михаил Игнатов, Малколм Баду и ветеран Виталий Дьяков.

Другой фарм-клуб — «Краснодар-2» — пока выступает хуже и с 14 очками делит 14—15 места с «Енисеем». Однако болельщики южан также могут порадоваться за прогресс молодых футболистов, например, 20-летнего атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна, который с семью голами лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ. Развитие игрока не осталось незамеченным Мурадом Мусаевым, и в матче с «Химками» (7:2) Эдуард дебютировал в премьер-лиге.

А вот другой поставщик молодых футболистов для команд РПЛ «Чертаново» в новом сезоне испытывает серьёзные проблемы. Они связаны со сменой главного тренера и уходом сразу семи ведущих игроков.

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Вместо Осинькина «чертей» возглавил Денис Первушин, у которого не было другого выхода, кроме как включить в обойму ещё более молодых исполнителей. Среди них оказался и 15-летний Сергей Пиняев, в первых трёх матчах отдавший две результативные передачи и забивший один мяч.

Поначалу юное «Чертаново» на эмоциях набирало очки и даже одержало две победы, но вслед за ними последовала неудачная серия из семи поражений подряд, в которых команда не забила ни одного мяча. После десяти туров москвичи с шестью баллами расположились лишь на 20-м месте. А Пиняев в последних трёх играх и вовсе не попадал в заявку.

В зоне вылета находится и «Томь», в своё время немало поигравшая в РПЛ. Начало нового сезона сибиряки провалили. Под руководством Василия Баскакова они набрали лишь два очка. В начале сентября тренер был отправлен в отставку. Его место может занять 37-летний Александр Кержаков, который в настоящий момент возглавляет одну из юношеских сборных России.

Молодой специалист уже признал, что общался с руководством «Томи». При этом на клубном уровне он прежде не работал. Но приезд Кержакова в Томск, безусловно, добавит внимания к лиге.

Также сибиряки, чтобы исправить ситуацию, сделали два заметных по меркам ФНЛ трансфера. Состав команды пополнили опытный защитник Виталий Денисов, дважды становившийся чемпионом России, а также «российский Месси» Денис Давыдов, поигравший в «Спартаке» и даже проведший один матч за сборную страны.

Технические поражения брянского «Динамо» и карантин в «Енисее»

В завершение необходимо упомянуть об эпидемиологической ситуации в лиге. В ФНЛ в сентябре были зафиксированы две вспышки COVID-19. Для начала на карантин было вынуждено сесть брянское «Динамо». В результате команда пропустила три матча (со «Спартаком-2», «Нефтехимиком» и «Аланией»), в которых ей засчитали технические поражения.

Позже положительные тесты на коронавирус сдали несколько футболистов «Енисея». В связи с этим красноярцы не смогли принять участие в матче 10-го тура ФНЛ с «Торпедо». Впрочем, главный тренер коллектива Александр Тарханов посетовал, что в разных регионах к заболеванию относятся по-разному.

«Когда в Астрахани играли, у них четыре человека болело коронавирусом, но команда вышла на футбольное поле и играла с нами», — заявил специалист в интервью пресс-службе клуба.

В целом ситуация в ФНЛ остаётся непредсказуемой, а от вспышки COVID-19 и последующих технических поражений не застрахована ни одна команда.