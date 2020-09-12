В «Енисее» рассказали о положительных тестах на коронавирус в клубе

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В красноярском футбольном клубе «Енисей» выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
В «Енисее» рассказали о положительных тестах на коронавирус в клубе
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщается на сайте клуба, команда сдала повторные тесты и ждёт результатов, по итогам которых определятся дальнейший план действий и судьба участия в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

При этом количество заболевших и их имена не уточняются.

«В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков «Енисей» надеется продолжить выступление в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.

Однако в клубе отмечают, что футболисты хорошо себя чувствуют и готовы тренироваться и играть.

После восьми туров «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Тиффани Загорски переболела коронавирусом.

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