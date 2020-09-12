В «Енисее» рассказали о положительных тестах на коронавирус в клубе
- © РИА Новости / Владимир Песня
Как сообщается на сайте клуба, команда сдала повторные тесты и ждёт результатов, по итогам которых определятся дальнейший план действий и судьба участия в матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
При этом количество заболевших и их имена не уточняются.
«В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков «Енисей» надеется продолжить выступление в ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором», — говорится в сообщении.
Однако в клубе отмечают, что футболисты хорошо себя чувствуют и готовы тренироваться и играть.
После восьми туров «Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 14 очков.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Тиффани Загорски переболела коронавирусом.