Фигуристка Загорски переболела коронавирусом

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, переболела коронавирусом после сбора национальной команды в подмосковном Новогорске.

Об этом рассказал Гуррейро, слова которого приводит РИА Новости.

«Она была вынуждена изолироваться дома на протяжении более двух недель. Переболела без тяжёлых осложнений», — заявил фигурист.

Он отметил, что из-за этого их подготовка к контрольным прокатам получилась очень скомканной.

«Тем не менее мы показали программы специалистам и получили очень хорошие отзывы. Надеемся, что в субботу и воскресенье порадуем зрителей», — добавил Гурейро.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее стало известно, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.