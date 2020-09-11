Тарасова и Морозов не выступят на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не примут участия в контрольных прокатах сборной России.

«Они не должны были на них выступать. У нас не было в индивидуальных планах прокатов, потому что сейчас у нас три старта подряд — Кубок России и этап серии Гран-при в США. Они только что прилетели из США для участия в Кубке России, потому что в этом году это обязательно. А на Гран-при они могут стартовать только на Skate America, потому что ребята там тренируются постоянно, и Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил это правило изначально», — приводит ТАСС слова тренера дуэта Максима Транькова.

Он отметил, что решение выступить на двух первых этапах Кубка России было единственным вариантом и не зависело от них.

«Было сделано правило, что чемпион России и серебряный призёр не могут встречаться на этапах Кубка страны между собой и первыми выбирают для себя этапы чемпионы России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они взяли себе более удобные для нас этапы, и нам оставались только первые два, потому что третий этап в Сочи пройдёт во время Skate America, а четвёртый занят Бойковой и Козловским. Поэтому на контрольных прокатах мы не можем выступить просто никак — такой график сложен даже для молодых спортсменов, не говоря уже о взрослых», — добавил тренер.

Этап серии Гран-при в США пройдёт 23—25 октября. А первые два этапа Кубка России — в Сызрани и Москве — 18—22 сентября и 10—13 октября.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее стало известно, что Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.