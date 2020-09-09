Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не выступит на контрольных прокатах сборной России.
Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию
  • Reuters

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах сборной России 12—13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа — ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», — цитирует Загитову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Контрольные прокаты пройдут 12—13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее спортивный психолог высказался о Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

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