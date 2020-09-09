Спортивный психолог высказался о Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

Короткая ссылка
Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Спортивный психолог высказался о Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»
  • Reuters

«Мелкие ошибки, оговорки, запинания, нечётко выраженные мысли могут быть. В эфире масса народу, которая ничуть не лучше. Но три критерия должны быть соблюдены. Иногда всё очень просто: пока человек не открыл рот, он сойдёт за умного. Всё в руках самой Алины. Не в наших. И не в бывшей её карьере, а в будущей», — цитирует эксперта «Спорт день за днём».

По его мнению, если спортсменка покажет себя интересным и остроумным собеседником, то всё будет хорошо, а в обратном случае она быстро надоест зрителям. Кроме того, он подчеркнул, что пока Загитову воспринимают как победительницу Олимпиады, но вскоре её будут оценивать в первую очередь как ведущую и комментатора.

«Я не думаю, что говорить намного сложнее, чем прыгать тройные прыжки. Если она говорить не умеет, то и не заговорит. Никакие медали её не спасут. Прошлое влияет только на самое начало», — пояснил Гущин.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры. 7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.

Ранее Елена Исинбаева оценила дебют Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить