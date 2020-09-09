Исинбаева оценила дебют Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода»

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева прокомментировала дебют олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Поскольку Алина поступила буквально на днях на факультет журналистики, для неё участие в проекте — лучшая практика. Три месяца будет длиться проект, и у неё есть прекрасный шанс сразу опробовать, каково быть журналистом, каково смотреть чётко в камеру, слушать в ухо. Хотя сегодня она немножечко волновалась, слова путала, но к концу сезона Алина раскроется, покажет весь свой потенциал», — цитирует Исинбаеву Sport24.

При этом она отметила, что для успеха в новой деятельности Загитовой предстоит упорно работать.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры. 7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.

Ранее Алёна Леонова выразила мнение, что Загитова пропустит нынешний соревновательный сезон из-за работы телеведущей в «Ледниковом периоде».