Леонова: вероятно, в этом сезоне Загитова выступать не будет

Российская фигуристка Алёна Леонова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит нынешний сезон из-за работы телеведущей в «Ледниковом периоде».

«Съёмки в «Ледниковом периоде» занимают много времени. Вероятно, в этом сезоне Загитова выступать не будет. Однако Алина очень сильная спортсменка, и ей всего 18 лет. Ничего не мешает ей вернуться в спорт в следующем сезоне. Я не вижу здесь ничего невозможного, если она будет конкурентоспособна на фоне остальных», — сказала Леонова ТНВ.

18-летняя Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года.

Ранее Загитова отказалась комментировать свой дебют в роли ведущей «Ледникового периода».