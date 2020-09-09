Леонова: вероятно, в этом сезоне Загитова выступать не будет

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Российская фигуристка Алёна Леонова считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова пропустит нынешний сезон из-за работы телеведущей в «Ледниковом периоде».
Леонова: вероятно, в этом сезоне Загитова выступать не будет
  • globallookpress.com

«Съёмки в «Ледниковом периоде» занимают много времени. Вероятно, в этом сезоне Загитова выступать не будет. Однако Алина очень сильная спортсменка, и ей всего 18 лет. Ничего не мешает ей вернуться в спорт в следующем сезоне. Я не вижу здесь ничего невозможного, если она будет конкурентоспособна на фоне остальных», — сказала Леонова ТНВ.

18-летняя Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года.

Ранее Загитова отказалась комментировать свой дебют в роли ведущей «Ледникового периода».

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