В «Томи» заявили, что Кержаков возглавит команду на следующей неделе

Генеральный директор томского футбольного клуба «Томь» Татьяна Смирнова заявила, что бывший нападающий сборной России, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков в ближайшее время возглавит сибирскую команду.

«Думаю, Кержаков прилетит на следующей неделе, тогда и подпишем контракт. Сейчас официальной информации нет, дата его прилёта пока неизвестна», — цитирует Смирнову РИА Новости.

7 сентября «Томь» объявила об увольнении главного тренера Василия Баскакова. Клуб, набрав в десяти матчах два очка, занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее губернатор Томской области заявил, что предложил Кержакову возглавить «Томь».