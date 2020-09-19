В «Томи» заявили, что Кержаков возглавит команду на следующей неделе
- РИА Новости
«Думаю, Кержаков прилетит на следующей неделе, тогда и подпишем контракт. Сейчас официальной информации нет, дата его прилёта пока неизвестна», — цитирует Смирнову РИА Новости.
7 сентября «Томь» объявила об увольнении главного тренера Василия Баскакова. Клуб, набрав в десяти матчах два очка, занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Ранее губернатор Томской области заявил, что предложил Кержакову возглавить «Томь».