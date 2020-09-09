Губернатор Томской области заявил, что предложил Кержакову возглавить «Томь»
- РИА Новости
«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта — стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», — приводит слова Жвачкина сайт администрации Томской области.
7 сентября «Томь» объявила об увольнении главного тренера Василия Баскакова. Клуб, набрав в семи матчах два очка, занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
Ранее сообщалось, что Кержаков близок к договорённости о назначении главным тренером «Томи».