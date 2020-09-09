Губернатор Томской области заявил, что предложил Кержакову возглавить «Томь»

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Губернатор Томской области и одновременно президент футбольного клуба «Томь» Сергей Жвачкин подтвердил информацию, что бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков может возглавить сибирский коллектив.
Губернатор Томской области заявил, что предложил Кержакову возглавить «Томь»
  • РИА Новости

«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта — стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», — приводит слова Жвачкина сайт администрации Томской области.

7 сентября «Томь» объявила об увольнении главного тренера Василия Баскакова. Клуб, набрав в семи матчах два очка, занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что Кержаков близок к договорённости о назначении главным тренером «Томи».

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