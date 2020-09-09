Губернатор Томской области заявил, что предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области и одновременно президент футбольного клуба «Томь» Сергей Жвачкин подтвердил информацию, что бывший нападающий сборной России по футболу, а ныне старший тренер юношеской национальной команды Александр Кержаков может возглавить сибирский коллектив.

«Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта — стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей «Томи», — приводит слова Жвачкина сайт администрации Томской области.

7 сентября «Томь» объявила об увольнении главного тренера Василия Баскакова. Клуб, набрав в семи матчах два очка, занимает 21-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что Кержаков близок к договорённости о назначении главным тренером «Томи».