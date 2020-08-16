Владелец «Торпедо» вступился за Игнашевича перед фанатами

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев поддержал главного тренера Сергея Игнашевича, к отставке которого ранее призывали фанаты команды.

В воскресенье, 16 августа, чёрно-белые одержали первую победу в Футбольной национальной лиге с ноября 2019 года.

«Я болельщиков понимаю, но не разделяю их точку зрения. Они ребята эмоциональные, но дистанция у нас большая, и в этом сезоне вообще много игр у нас. Не стоит судить по первым играм — это футбол. Мы потому его и смотрим — потому что это театр с непредсказуемым результатом», — приводит слова Авдеева ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Балтика» возглавила таблицу ФНЛ после осечки «Оренбурга».