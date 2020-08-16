«Балтика» возглавила таблицу ФНЛ после осечки «Оренбурга»

Калининградская «Балтика» обыграла на своём поле ярославский «Шинник» в заключительном матче четвёртого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Счёт встречи — 2:0.

Этот успех позволил калининградцам возглавить турнирную таблицу с десятью очками. Они забили пять мячей и единственные из всех участников ФНЛ до сих пор не пропустили в свои ворота.

На втором и третьем местах располагаются «Оренбург» и «Спартак-2», у которых также по десять зачётных баллов. Они уступают «Балтике» по дополнительным показателям.

Оренбуржцы в четвёртом туре впервые потеряли очки, не сумев одолеть дома ивановский «Текстильщик» (1:1), а москвичи на своём поле справились с тольяттинским «Акроном» (1:0).

Ранее сообщалось, что «Торпедо» под руководством Сергея Игнашевича выиграло впервые с ноября 2019 года.