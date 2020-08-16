В «Чертаново» объяснили массовый уход игроков во главе с тренером в «Крылья Советов»

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Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал массовый уход игроков клуба.
В «Чертаново» объяснили массовый уход игроков во главе с тренером в «Крылья Советов»

Ранее в «Крылья Советов» перешли восемь футболистов московской команды во главе с наставником Игорем Осинькиным. Как пояснил Ларин, «Чертаново» требуются деньги для выступления в Футбольной национальной лиге, а самарцы ставят задачу вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Футболисты у нас сильные, амбициозные, они достойны больших зарплат, которые в «Чертаново» невозможны. Мы не ставили никаких задач ни в прошлом сезоне, ни в этом. Футболисты хотят играть и прогрессировать — на место одних приходят другие. Академия работает хорошо, будем готовить следующее поколение ребят», — приводит слова Ларина ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Балтика» возглавила таблицу ФНЛ после осечки «Оренбурга».

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